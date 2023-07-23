SpaceX из-за непогоды перенесла запуск новой партии Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink, планировавшийся в воскресенье по московскому времени, перенесен, сообщила компания-разработчик SpaceX в своем Twitter.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Теперь запуск предполагается осуществить в воскресенье в 19:09 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:09 мск). Ракету-носитель Falcon 9 запустят с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Для Falcon9 этот запуск станет шестым полетом. Помимо Starlink ракета-носитель ранее участвовала в миссиях по отправке в космос спутников OneWeb и Intelsat, а также беспилотного грузового корабля Dragon 2, который пристыковался к Международной космической станции.

19 июля SpaceX за пять секунд до старта отменила запуск Falcon 9 со спутниками Starlink. Причина не уточнялась. Позже в тот же день компания предприняла вторую попытку запуска. Она стала успешной — SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту 15 аппаратов.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет. SpaceX регулярно проводит миссии по запуску мини-спутников Starlink на орбиту.