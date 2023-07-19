Запуск ракеты SpaceX со спутниками отменили за 5 секунд до старта

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Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пятнадцатью мини-спутниками Starlink, сообщается в Twitter американской компании. Причины отмены пуска не указаны.

На видеотрансляции, также опубликованной в аккаунте SpaceX в Twitter, видно, что обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 5 секунд до старта. «Миссия была отменена на отметке в пять секунд до старта», — сказал комментатор трансляции. Он также отметил, что во время пуска ракеты есть «тысяча вариантов, как все может пойти не так, и только один, при котором все идет так, как должно быть».

На сайте SpaceX сообщается, что новую попытку запустить Flacon 9 компания предпримет в среду, 19 июля, в 07.09 мск, с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Полет должен стать десятым для ракеты-носителя первой ступени.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

SpaceX регулярно проводит миссии по запуску мини-спутников Starlink на орбиту. Предыдущий успешный запуск ракеты со спутниками состоялся 16 июля. Тогда Falcon 9 вывел на орбиту партию из 54 спутников.