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SpaceX вывела на орбиту телескоп для изучения темной материи

SpaceX вывела на орбиту телескоп Euclid для изучения темной материи

SpaceX вывела на орбиту телескоп для изучения темной материи
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Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту телескоп Euclid, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX в своем Twitter.

Аппарат Европейского космического агентства (ESA) запустили с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Euclid будет изучать темную материю и темную энергию Вселенной.

Телескоп назван в честь древнегреческого математика Евклида. Аппарат разрабатывали более 10 лет. Стоимость проекта составила €1 млрд.

Согласно плану, Euclid пересечет Солнечную систему за месяц, после чего доберется до места назначения в 1,5 млн км от Земли — до второй точки Лагранжа (L2). В этой области гравитационные поля Солнца и Земли компенсируют друг друга, что позволяет аппарату оставаться неподвижным, не тратя топливо. В это точке телескоп будет делать снимки галактик.

Теги
SpaceX телескоп орбита космос
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