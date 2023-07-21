В Иркутской области спасатели ищут пропавшую на рыбалке семейную пару с внуком

Семейная пара с внуком пропала во время рыбалки на реке Лене

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области полицейские и спасатели ищут семейную пару с пятилетним внуком, пропавших во время рыбалки на реке Лене. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению, 55-летний мужчина с 46-летней женщиной и пятилетним внуком отправились 15 июля на рыбалку на моторной лодке. Они должны были вернуться 17 июля, но так и не появились в поселке Юбилейный.

В полицию обратился глава администрации поселка. Полицейские и спасатели организовали розыск, в ходе которого обнаружили затопленную лодку с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

«В настоящее время поиск пропавших продолжается. Обследуется прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе», — добавили в полиции.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Региональная прокуратура даст оценку исполнению законодательства о семейном благополучии, а также причинам и условиям произошедшего. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

В начале июля в Губахинском округе Пермского края пропала туристическая группа из 22 человек, в том числе 11 детей. Они отправились в сплав по реке Усьва 4 июля и 9 июля должны были прибыть в поселок Усьва, где их встречал водитель. В назначенный день туристы не вышли на связь.

В их поисках участвовали спасатели МЧС с беспилотниками и добровольцы. Группа была найдена в 7 км от населенного пункта Безгодово. Все туристы живы и здоровы. «Группа пропавшей себя не считает, продолжает следовать по маршруту», — отметили местные власти.