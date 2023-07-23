Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ в сторону Работино в Запорожье

Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Российским войскам удалось отразить три атаку ВСУ в сторону Работино, а также уничтожить вражескую разведгруппу в районе Луговского. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«Отражены три атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — сообщил Чехов.

В районе Луговского уничтожена разведгруппа ВСУ, а в районе Темировки уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б».

Подразделения группировки «Юг» отразили атаки ураинских войск на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях», — рассказал Астафьев.

Российская военная разведка своевременно вскрыло движение украинских войск. Бронетехника ВСУ была уничтожена до начала перехода в атаку.

Также Астафьев рассказал, что армейская авиация поразила три танка ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия группировка поразила гаубицу Д-30 и 120 мм миномет ВСУ в районе Верхнекаменского. А в районе Измайловки подбита 150 мм орудие 2А65 «Мста-Б».

Российское Минобороны регулярно отчитывается об отбитии атак ВСУ. Накануне ведомство сообщило, что отбиты атаки на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях. Об этом также сообщил Астафьев.

Также российские военные остановили контратаку Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Петропавловка и Масютовка на двуреченском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.