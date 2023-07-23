На севере Мексики в результате поджога бара погибли 11 человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 05:00
Юристы дали советы, как россиянам избежать изъятия ценностей в Европе Политика, 05:00
В работе Wikipedia произошел сбой Технологии и медиа, 04:55
Власти Гамбии уволили чиновников после смерти детей от сиропа от кашля Общество, 04:50
В G20 вновь не смогли согласовать осуждение военной операции на Украине Политика, 04:26
На севере Мексики в результате поджога бара погибли 11 человек Общество, 03:52
На Украине заявили о планах производить снаряды образца НАТО Технологии и медиа, 03:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ООН выразили соболезнования после гибели военкора «РИА Новости» Политика, 03:25
Израильские резервисты отказались от службы в знак протеста Политика, 03:00
Правительство сочло избыточной мерой штрафы за выгул собак без намордника Общество, 02:55
Вблизи Нижнего Новгорода сел на мель сухогруз с щебнем Общество, 02:20
Премьеру Израиля ночью проведут операцию по установке кардиостимулятора Общество, 02:15
В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Общество ,  
0 

На севере Мексики в результате поджога бара погибли 11 человек

В результате поджога бара на севере Мексики погибли 11 человек

11 человек погибли в результате нападения с поджогом на мексиканский бар на границе с США. Об этом сообщил губернатор мексиканского штата Сонора Альфонсо Дюразо в своем Twitter.

По данным Reuters, четверо погибших являются женщинами. Еще четыре посетителя бара госпитализированы. Одной из погибших было 17 лет. Также среди погибших есть гражданка США, вероятно у нее было двойное гражданство.

Инцидент произошел в приграничном городе Сан Луис Рио Колорадо. Посетитель бара, которого выгнали из заведения за приставание к женщинам, бросил на здание коктейль Молотова.

Мужчина задержан. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

10 июля нападение произошло на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Погибли шесть человек, один человек ранен. Подозреваемый — 25-летний мужчина по фамилии Ву был арестован.

Теги
Мексика нападение коктейль Молотова
Материалы по теме
Швеция и Ирак осудили нападение на посольство в Багдаде
Политика
В Магадане при нападении медведя погибла девушка
Общество
СК завел дело из-за нападения бродячих собак на ребенка на Сахалине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter