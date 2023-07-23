В результате поджога бара на севере Мексики погибли 11 человек

На севере Мексики в результате поджога бара погибли 11 человек

11 человек погибли в результате нападения с поджогом на мексиканский бар на границе с США. Об этом сообщил губернатор мексиканского штата Сонора Альфонсо Дюразо в своем Twitter.

По данным Reuters, четверо погибших являются женщинами. Еще четыре посетителя бара госпитализированы. Одной из погибших было 17 лет. Также среди погибших есть гражданка США, вероятно у нее было двойное гражданство.

Инцидент произошел в приграничном городе Сан Луис Рио Колорадо. Посетитель бара, которого выгнали из заведения за приставание к женщинам, бросил на здание коктейль Молотова.

Мужчина задержан. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

10 июля нападение произошло на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Погибли шесть человек, один человек ранен. Подозреваемый — 25-летний мужчина по фамилии Ву был арестован.