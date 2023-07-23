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В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

«Страна.ua»: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

Драка между несколькими жителями города Белая Церковь Киевской области Украины произошла из-за исполнения песни на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Одной группе не понравилось, что другая компания слушала на русском языке песню «На теплоходе музыка играет» певицы Ольги Зарубиной.

Издание Klymenko Time опубликовало видео инцидента. На видео группа мужчин бьет друг друга кулаками.

В октябре глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен совсем пропасть с территории Украины. «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — пояснил Данилов. Он уточнил, что обязательными являются «наш родной язык» и английский.

Слова Данилова раскритиковали в России. Глава республики Крым Сергей Аксенов, например, выразил уверенность, что исчезнет не русский язык, а Украина, в руководстве которой находятся «такие персонажи». Он также назвал секретаря СНБО бывшим русским человеком.

Теги
Украина Киевская область русский язык драка
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