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В Союзе украинцев Польши заявили о проблемах из-за русского языка

Глава Союза украинцев Польши Скурка: у беженцев возникли проблемы из-за русского языка

Использование русского языка мешает беженцам закрепиться в Польше, сообщил глава Союза украинцев в этой стране Мирослав Скурка изданию The Guardian.

«Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, не является ли это политическими предпочтениями. По прошествии некоторого времени многим людям [полякам] было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — отметил Скурка.

Он добавил, что конфликт на Украине «убил русский язык как нейтральный язык общения». По его словам, Союз украинцев в Польше получил многочисленные жалобы со стороны поляков, которые хотели помочь, но были обеспокоены тем, что беженцы, получившие их поддержку, продолжают использовать в речи русский язык. В связи с этим отношение поляков к украинцам становится все негативнее, уточнил Скурка со ссылкой на проведенный весной опрос общественного мнения.

25 апреля Скурка рассказывал, что за 2022 год гражданство Польши получило рекордное число иностранных граждан, в основном это белорусы и украинцы. Так, в прошлом году польский паспорт получили 10 тыс. человек, из которых 5,2 тыс. — граждане Украинцы, около 3 тыс. — граждане Белоруссии и 450 человек — россияне. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 22 мая, в Польше зарегистрировано более 1,5 млн украинцев.

Теги
Польша Украина беженцы русский язык
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