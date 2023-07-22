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Полиция открыла стрельбу для задержания водителя Porsche в Екатеринбурге

Полиция открыла стрельбу для остановки Porsche, протаранившего автомобили в Екатеринбурге
Фото: tso196 / VK
Фото: tso196 / VK

На северо-востоке Екатеринбурга полицейские открыли огонь по Porsche Cayenne для того, чтобы остановить автомобиль. Водитель в попытке скрыться от МВД протаранил припаркованные автомобили и полицейскую машину, пишет E1.

Инцидент произошел в 5:00 (3:00 мск) на Блюхера, 43.

Один из очевидцев рассказал, что полицейские, преследуя Porsche Cayenne, загнали автомобиль в тупиковый двор, но водитель отказался покинуть машину. Он протаранил автомобили и попытался уехать даже с прострелянными колесами, полицейские продолжали гнаться за ним пешком. По словам другой очевидицы, водителю после задержания перевязали голову.

«Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания. Выясняются все обстоятельства», — сообщили в городской полиции.

В конце июня перестрелка произошла в подмосковном Орехово-Зуево, когда полицейские пытались задержать подозреваемых. Один из подозреваемых выстрелил не менее пяти раз. Двое полицейских получили ранения, один из них впоследствии умер. Подозреваемого задержали. СК завел дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Теги
Екатеринбург полиция Porsche
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