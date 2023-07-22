Авиация ударила по десяти местам скопления ВСУ на запорожском направлении
Российская авиация группировки войск «Восток» нанесла удары по более чем десяти местам скопления украинских войск на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» глава пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
Цели поражены в районах Пятихатки, Роботино и Приютное, уточнил подполковник.
Вместе с тем, артиллерийские подразделения группировки помешали планам ВСУ провести ротацию близ Новодаровки, уничтожена разведывательная группа украинской армии около Мирного, добавил Чехов. По его словам, российские военнослужащие отразили атаку ВСУ в направлении Работино, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике.
Этим утром Запорожские власти сообщили, что ВСУ провели мощную артподготовку восточнее Работино, а затем начали наступать, в связи с чем в этой местности ситуация «очень горячая». Основной удар наносится в стык обороны 291 и 70 полков, украинские служащие пытаются прорваться к российским позициям и закрепиться в окопах первой линии обороны, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов