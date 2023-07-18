В Москве перевозивший рельсы поезд разломал станцию

В Москве рельсы съехали с грузового поезда и повредили станцию Матвеевская

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В Москве рельсы съехали с грузового поезда и повредили станцию Матвеевская, сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги. Станция была на реконструкции до 2021 года.

«Сегодня в 5:09 на перегоне Москва-сортировочная-Киевская — Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе № 1 станции Матвеевская», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Сейчас движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники завершили уборку поврежденных конструкций на платформе и открыли ее для посадки и высадки пассажиров.

«На Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин произошедшего. По результатам служебного расследования к виновным будут приняты соответствующие меры», — сообщили в филиале РЖД.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как съехавшие рельсы вышли за габариты состава, после чего снесли обшивку и стекла почти по всей территории платформы Матвеевская.