Вильфанд рассказал о «тепловом взрыве», идущий на юг Турции

Аномальная жара, которую вызвал «тепловой взрыв» в пустыне Сахара, движется в сторону юга Турции из Европы. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40-45 градусов в эти выходные», — рассказал Вильфанд. По его словам, благоприятная погода устанавливается сейчас в центре Западной Европы — во Франции и Германии, где температурный фон стал около 25 градусов. При этом в Испании и Италии остается жара, столбики термометров показывают там 35-40 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал, что половина жителей Европы может столкнуться с высоким риском теплового стресса летом к 2050 году. По его словам, интенсивность и продолжительность волн тепла будет расти, а еженедельные температуры на юге Европы и Средиземноморья на 5-9 градусов выше нормы.

11 июля журнал Nature сообщил со ссылкой на европейских ученых, что в 2022 году из-за сильной жары летом в Европе погибли более 61 тыс. человек. Этот сезон был самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.