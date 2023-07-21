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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области

Гладков: при обстреле села Илек-Пеньковка повредило дом и линию газоснабжения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения», — заявил он.

Люди при обстреле не пострадали.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. Накануне Гладков рассказал о повреждении линий электро- и газоснабжения в населенном пункте Нехотеевка в Шебекинском городском округе. Также под обстрел попало село Муром, там осколки снарядов повредили фасады и заборы в двух частных домовладениях.

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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