Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области
Гладков: при обстреле села Илек-Пеньковка повредило дом и линию газоснабжения
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения», — заявил он.
Люди при обстреле не пострадали.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. Накануне Гладков рассказал о повреждении линий электро- и газоснабжения в населенном пункте Нехотеевка в Шебекинском городском округе. Также под обстрел попало село Муром, там осколки снарядов повредили фасады и заборы в двух частных домовладениях.