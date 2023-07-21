Гладков: при обстреле села Илек-Пеньковка повредило дом и линию газоснабжения

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения», — заявил он.

Люди при обстреле не пострадали.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. Накануне Гладков рассказал о повреждении линий электро- и газоснабжения в населенном пункте Нехотеевка в Шебекинском городском округе. Также под обстрел попало село Муром, там осколки снарядов повредили фасады и заборы в двух частных домовладениях.