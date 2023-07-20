Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов

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Линии электро- и газоснабжения повреждены в населенном пункте Нехотеевка в Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Помимо Нехотеевки, под обстрел попал также Муром, там осколки снарядов повредили фасады и заборы в двух частных домовладениях.

Нехотеевка находится в Белгородском районе области. Рядом с ним располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе. Муром граничит с Нехотеевкой.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам. 18 июля хутор Бабка в этом регионе был также обстрелян со стороны ВСУ. Люди не пострадали, но осколки снаряда повредили линию электропередачи, в связи с чем в Бабке и селе Новопетровка отключили свет.