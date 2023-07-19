В Белгородской области сбили беспилотник

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в Telegram.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области и других приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах, атаках дронов и работе ПВО.

16 июля система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Она отработала по воздушной цели, уточнил Гладков. Пострадавших и повреждений не было.

За день до этого над Белгородом также сработала ПВО. Были сбиты две воздушные цели на подлете к городу, говорил губернатор.