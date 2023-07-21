Вылетевший из Минвод самолет «Азимут» вернулся в аэропорт из-за технических причин

Самолет «Азимута» вернулся в аэропорт Минвод по техническим причинам

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Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Минеральных Вод в Ереван, 20 июля сел в аэропорту вылета по технической причине, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

В аэропорт назначения пассажиров доставили резервным бортом, уточнили в компании.

Телеграм-каналы Baza и «Авиаторщина» писали, что во время рейса у самолета Superjet отвалилась часть обшивки двигателя, она упала на территории аэропорта.

Представитель аэропорта Минеральные Воды отказался от комментариев РБК.