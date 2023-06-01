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Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево после отказа автопилота

SSJ100 авиакомпании «Россия» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа автопилота
Sukhoi Superjet-100
Sukhoi Superjet-100 (Фото: ZEUS / Zuma / ТАСС)

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. У самолета отказал автопилот, рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейс FV6076 следовал из Ульяновска в Москву. Посадка прошла штатно в 14:39.

«При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью», — говорится в сообщении.

22 мая в Перми совершил экстренную посадку самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров, его госпитализировали.

Теги
самолет Superjet Шереметьево Москва «Россия» новости
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