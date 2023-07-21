Суд в Москве заочно арестовал бывшего муниципального депутата Брюханову

Анастасия Брюханова (Фото: bananstena / VK)

Бывшему муниципальному депутату Анастасии Брюхановой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее решение принял Хорошевский районный суд Москвы.

В карточке дела говорится, что Брюханова проходит по делу о ложном сообщении о теракте (ч. 1 ст. 207 УК).

Политик в разговоре с РБК заявила, что намерена обжаловать решение суда.

«Это стандартная процедура, как я понимаю, если не удалось разыскать человека. Следователь вчера обратился в суд, и сегодня приняли решение», — пояснила Брюханова.

В апреле в отношении Брюхановой возбудили уголовное дело о фейках о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). В июне она была объявлена в розыск.

Поводом для обвинения стал опубликованный политиком в YouTube 23 декабря ролик в котором в числе прочего упоминалось о действиях российской армии в украинском городе Буча под Киевом. В нем говорилось о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи. Следователи назвали эти заявления «заведомо ложной информацией». Минобороны и Кремль указывали неоднократно, что обвинения российских военных в действиях в Буче — это провокация, а российские военные непричастны к гибели мирных жителей там.

Брюханова в 2016 году была избрана муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2019-м пыталась пройти в Мосгордуму, но не была допущена к выборам. В 2021 году стала кандидатом в депутаты Госдумы и лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и обработки 99% протоколов, однако, после того как к результатам очного голосования были добавлены результаты дистанционного электронного голосования, уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской.