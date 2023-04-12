Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 11 апр, 16:08
В Wells Fargo спрогнозировали падение S&P 500 на 10% Инвестиции, 12:27
Что бизнесу надо знать об отношении азиатских инвесторов к принципам ESG Pro, 12:27
ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в «VK Mecceнджере» Пресс-релиз, 12:26
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:26
Госдума одобрила заключение контракта с Минобороны сразу после школы Политика, 12:22
Минобороны попросило резервировать места в самолетах для участников СВО Общество, 12:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:15
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию Политика, 12:15
Первую криптолицензию в Сальвадоре получило подразделение биржи Bitfinex Крипто, 12:14
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 12:03
Financial Times узнала о планах Deutsche Bank закрыть IT-центры в России Финансы, 12:02
ЕС в ответ на договор Венгрии с Россией заявил об «уроках зависимости» Политика, 12:01
«Москвич 3» получит комплектацию с подогревом сидений Авто, 11:56
Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию Политика, 11:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию

Анастасия Брюханова стала фигурантом дела о «фейках» про армию из-за ролика о Буче
Оппозиционный политик Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела из-за опубликованного в YouTube ролика о событиях в Буче
Предвыборные плакаты&nbsp;Анастасии Брюхановой в Москве
Предвыборные плакаты Анастасии Брюхановой в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено уголовное дело о «фейках» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщили РБК источник, близкий к СКР, и собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Поводом стал опубликованный ею в YouTube 23 декабря ролик, в котором среди прочего говорилось о действиях российских военных в украинском городе Буча под Киевом.

В ролике также говорилось о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи. Следователи сочли эти заявления «заведомо ложной информацией».

РБК обратился за комментарием к Брюхановой.

Бородянку и Бучу российские военные заняли вскоре после начала спецоперации. 30 марта они покинули эти населенные пункты, после того как в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».

1 апреля представители бучанской администрации сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, где на улицах видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России в ответ на это заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы — провокация.

Брюхановой 29 лет, она работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца (обоих Минюст считает иноагентами). В 2016 году была избрана муниципальным депутатом московского района Щукино, где возглавила комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2019-м пыталась пройти в Мосгордуму, однако не была допущена к выборам. В 2021 году стала кандидатом в депутаты Госдумы и лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и обработки 99% протоколов. Однако после того как к результатам очного голосования были добавлены результаты дистанционного электронного голосования, уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской (28,78%).

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
«фейковые новости» уголовное дело Буча
Материалы по теме
Сотрудника МФТИ арестовали по делу о «фейках» об армии
Политика
Суд заочно арестовал издателя «Медиазоны» по делу о фейках об армии
Общество
СК возбудил дело против экономиста Сонина из-за «фейков» об армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter