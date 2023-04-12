Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию

Оппозиционный политик Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела из-за опубликованного в YouTube ролика о событиях в Буче

Предвыборные плакаты Анастасии Брюхановой в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено уголовное дело о «фейках» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщили РБК источник, близкий к СКР, и собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Поводом стал опубликованный ею в YouTube 23 декабря ролик, в котором среди прочего говорилось о действиях российских военных в украинском городе Буча под Киевом.

В ролике также говорилось о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи. Следователи сочли эти заявления «заведомо ложной информацией».

РБК обратился за комментарием к Брюхановой.

Бородянку и Бучу российские военные заняли вскоре после начала спецоперации. 30 марта они покинули эти населенные пункты, после того как в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».



1 апреля представители бучанской администрации сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, где на улицах видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.



Минобороны России в ответ на это заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы — провокация.

Брюхановой 29 лет, она работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца (обоих Минюст считает иноагентами). В 2016 году была избрана муниципальным депутатом московского района Щукино, где возглавила комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2019-м пыталась пройти в Мосгордуму, однако не была допущена к выборам. В 2021 году стала кандидатом в депутаты Госдумы и лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и обработки 99% протоколов. Однако после того как к результатам очного голосования были добавлены результаты дистанционного электронного голосования, уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской (28,78%).