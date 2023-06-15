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МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову

МВД объявило в розыск бывшего мундепа Анастасию Брюханову после дела о фейках
Анастасия Брюханова
Анастасия Брюханова (Фото: wikimedia.org)

МВД России объявило в розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову. Об этом свидетельствует база ведомства. В основании для розыска говорится, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.

«О розыске узнала из СМИ. В розыск объявили из-за уголовного дела, которое открыли в апреле по статье 207.3 (о «фейках» о российской армии)», — рассказала РБК Брюханова. По ее словам, оно было связано с Бучей.

Она также уточнила, что обсуждает с адвокатом возможность оспорить обвинение.

Дело о фейках о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК) против Брюхановой завели в апреле. Поводом стал опубликованный ею в YouTube 23 декабря ролик в котором, в числе прочего, упоминалось о действиях российской армии в украинском городе Буча под Киевом. В нем говорилось о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи, следователи назвали эти заявления «заведомо ложной информацией». Минобороны и Кремль указывали неоднократно, что обвинения российских военных в действиях в Буче — это провокация, а российские военные не причастны к гибели мирных жителей там.

Брюхановой 29 лет, в 2016 году она была избрана муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2019-м пыталась пройти в Мосгордуму, однако не была допущена к выборам. В 2021 году стала кандидатом в депутаты Госдумы и лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и обработки 99% протоколов. Однако после того как к результатам очного голосования были добавлены результаты дистанционного электронного голосования, уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской (28,78%).

Теги
новости розыск дискредитация армии уголовное дело Буча
Материалы по теме
Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию
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