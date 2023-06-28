Секретарь Совбеза Патрушев встретился в Москве с командующим силами правопорядка Ирана

Патрушев встретился в Москве с главкомом сил правопорядка Ирана

Ахмад-Реза Радан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с прибывшим в столицу России главнокомандующим силами правопорядка Ирана Амадрезой Раданом, сообщили в аппарате Совбеза, передает ТАСС.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», сообщили в Совбезе.

О визите Радана в Москву накануне сообщила пресс-служба иранского посольства в России. Дипломаты рассказали, что в столицу руководитель иранской спецслужбы приехал по приглашению российской стороны.

Силы правопорядка Ирана занимаются обеспечением общественной и государственной безопасности, они находятся под непосредственным контролем верховного лидера Али Хаменеи. В состав СПИ входит в числе прочих служб так называемая полиция нравов, которая следит за соблюдением исламского этикета.