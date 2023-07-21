Путин заявил о постепенном «отрезвлении» граждан Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Общественное мнение на Украине постепенно меняется, к людям медленно приходит отрезвление, заявил президент России Владимир Путин.

«Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос, ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», — сказал глава государства на заседании Совета безопасности России.

По словам Путина, и в Европе общественное мнение меняется: европейцы «видят, что так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил».

В Кремле неоднократно критиковали передачу Украине западного вооружения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что это лишь затянет конфликт, но не помешает России достигнуть поставленных целей.

Ранее Путин говорил, что поставки вооружений не помогли Украине добиться успеха в ходе контрнаступления, которое ВСУ начали 4 июня. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — заявил российский президент.