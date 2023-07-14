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Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой и здоровой, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Состояние ребенка удовлетворительное, ее передали родителям, добавил он.

О пропаже девочки МЧС сообщило утром. Она отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб. Ночью спасатели адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС направились в район Майкопского перевала, после на место вылетел вертолет Ка-32. Спасатели также высадились у озера Псенодах.