Туристы в Пермском крае отказались считать себя пропавшими

Река Усьва (Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press)

Туристов, пропавших в Губахинском округе Пермского края при сплаве на реке Усьва, нашли, они продолжили движение по маршруту. Об этом сообщила администрация округа.

Группа была найдена в 7 км от населенного пункта Безгодово. Все туристы живы и здоровы. «Группа пропавшей себя не считает, продолжает следовать по маршруту. <...> Идут медленно из-за невысокой воды и порогов», — сообщили в администрации Губахи.

Об исчезновении группы туристов стало известно утром во вторник. 22 человека, в том числе 11 детей, отправились в сплав по реке Усьва 4 июля. Они должны были пройти 175 км на катамаранах и 9 июля прибыть в поселок Усьва, где их встречал водитель. В назначенный день туристы туда не прибыли и не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована.

В поисках участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС с беспилотниками и добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В Пермский край из Казани вылетел вертолет с медиками.