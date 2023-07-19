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Пентагон заявил о беспрецедентном наращивании военного потенциала Китая

Адмирал СШ Джон Акуилино: наращивание военного потенциала Китаем стало рекордным в истории
На данный момент происходит крупнейшее и самое быстрое в истории наращивание военного потенциала Китаем, считает адмирал Акуилино. Си Цзиньпин говорил о необходимости достижения армией Китая «мирового класса» к 2027 году
Фото: Wang Yu / Zuma / ТАСС
Фото: Wang Yu / Zuma / ТАСС

В настоящее время наблюдается крупнейшее и самое быстрое в истории наращивание военного потенциал Китаем, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино на Аспенском форуме по безопасности. Трансляцию его выступления вел NBC News.

«Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: возможности на море, в воздухе, в космосе», — сказал Акуилино, добавив, что обеспокоен таким развитием событий.

Адмирал отметил, что США на данный момент разрабатывают средства, чтобы иметь возможность противостоять гиперзвуковым ракетам Китая. Он подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин говорил о необходимости к 2027 году сделать армию Китая армией «мирового класса», указав, что США должны подготовиться к этому заранее.

Что касается потенциального вторжения Китая на Тайвань, Акуилино считает, что на данный момент в случае принятия такого решения Пекин бы проиграл.

В середине октября прошлого года Си Цзиньпин заявил, что модернизация китайской армии и ее превращение в армию «мирового класса» должны произойти к 2027 году. Тогда же он сказал, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры». До этого Си призвал военных «готовиться к войне».

Президент США Джо Байден не раз говорил, что Соединенные Штаты вмешаются в случае нападения Пекина на Тайвань, хотя Вашингтон и придерживается принципа «одного Китая». Кроме того, США поставляют Тайваню вооружение.

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