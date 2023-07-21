Губернатор Севастополя анонсировал строительство кораблей на Севморзаводе

Губернатор Развожаев: на Севастопольском морском заводе в 2024 году начнут строить корабли

Осенью 2024 года на Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе начнут строить корабли, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы — балкеры от 40 до 60 тысяч тонн (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше», — заявил он по итогам встречи с гендиректором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексеем Рахмановым.

По словам Развожаева, у «ОСК» есть «понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования».

«Я думаю, все понимают, как это важно для города: это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие блока конструкторского, цифровые технологии придут в кораблестроение», — отметил губернатор.

С 2010 по 2015 год Севморзавод принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. После присоединения Крыма к России, завод национализировали. В феврале 2018 года завод передали в федеральную собственность, предприятие включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

В прошлом году Развожаев сообщил о завершении акционирования Севморзавода. Оно необходимо, чтобы реализовать инвестиционную программу для развития завода, объемы которой оцениваются в десятки миллиардов рублей.