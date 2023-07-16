Развожаев сообщил о еще одном сбитом беспилотнике в Севастополе

Развожаев: еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об еще одном сбитом беспилотнике: дрон уничтожили в районе мыса Манганари, который отделяет Камышовую бухту от Казачьей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«По уточненным данным еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — говорится в сообщении губернатора. Он уточнил, что «сейчас в городе все спокойно».

Сегодня ночью российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Развожаев уточнял, что нападение было массированным и продолжительным, однако российские военные «отработали над морем и на подходе к бухтам», поэтому никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

О том, что силы ПВО и флот отражают атаку вражеских беспилотников на Севастополь, Развожаев сообщил в районе трех часов ночи. За полтора часа до этого о работе ПВО и взрывах в городе сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и телеграм-канал SHOT. Последний уточнял, что было слышно как минимум два сильных взрыва со стороны Севастопольской бухты. Из-за атаки в бухте было временно прекращено движение паромов и катеров.

Атаки беспилотников на город участились с прошлого лета. С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.