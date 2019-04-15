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Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота
На севастопольском Севморзаводе будут ремонтировать корабли Черноморского флота. До присоединения Крыма к России предприятие принадлежало нынешнему президенту Украины
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, станет главной базой ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом РИА Новости заявил директор завода Владимир Баженов. По его словам, для предприятия разработали программу модернизации и технического перевооружения. Корабли ЧФ в течение года встанут в доки Севморзавода, добавил он.

Завод занимает площадь в 53 гектара на «Основной» и «Южной» площадках, у предприятия имеются два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпусов кораблей и изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования и трубопроводов.

Достройка и швартовые испытания кораблей могут проводиться у специальных набережных, где имеются необходимые коммуникации. В сухих доках могут встать на ремонт корабли длиной до 165 м и суда длиной до 145 м., шириной до 22 м, осадкой до 9 м и дедвейтом до 18 тыс. т. У набережных могут быть отремонтированы корабли и суда длиной до 300 м и дедвейтом до 150 тыс. т.

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Также на заводе могут быть построены суда длиной до 100 м, шириной до 27 м и дедвейтом до 6 тыс. т. Начиная с 1783 года завод выпустил более 5 тыс. кораблей и судов. После присоединения Крыма к России в начале 2014 года он стал филиалом центра судостроения «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который занимается ремонтом и модернизацией кораблей и подводных лодок, а также морских судов. Ранее «Севморзавод» принадлежал Петру Порошенко.

В феврале 2015 года Сергей Меняйло, занимавший тогда пост губернатора Севастополя, своим постановлением национализировал «Севморзавод», который вошел в состав городской собственности. Тогда же его передали в аренду на 49 лет «Звездочке». В феврале 2018 года завод передали в федеральную собственность, предприятие включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

Украинский президент в сентябре 2018 года заявлял, что у него нет бизнеса в России, передавал телеканал «5». «И после аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно», — говорил Порошенко.

По данным украинской системы раскрытия информации SMIDA, 89% акций Севморзавода принадлежат ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Кэпитал». Его основателем является Петр Порошенко, а руководителем — его старший сын Алексей.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Украина, Крым, Севастополь, Черноморский Флот
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