Путин впервые с 2014 года посетил Мурманск

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 18:36
В Тамбовской области индуса госпитализировали с подозрением на холеру Общество, 20:14
В Москве арестовали мужчину, который попытался поджечь Мавзолей Ленина Общество, 20:09
Зачем столетний Киссинджер в сотый раз посещал Китай Политика, 20:03
Рублев вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд Спорт, 19:53
Песков назвал новые санкции Канады попыткой «бежать впереди всех» Политика, 19:47
В Кремле заступились за Исинбаеву Спорт, 19:47
Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200 Финансы, 19:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей Финансы, 19:40
«Тинькофф» продолжит торги бумагами США благодаря смене места их учета Инвестиции, 19:40
Киев заявил о готовности пойти на любые риски ради вывоза зерна Политика, 19:33
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
Российского волейболиста дисквалифицировали за допинг Спорт, 19:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Путин впервые с 2014 года посетил Мурманск Политика, 19:05
Политика ,  
0 

Путин впервые с 2014 года посетил Мурманск

Президент Владимир Путин прилетел в Мурманск впервые с 2014 года
Владимир Путин (слева)
Владимир Путин (слева) (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Владимир Путин прилетел в Мурманск, сообщает агентство ТАСС.

О том, что глава государства совершит поездку в один из регионов, ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом не уточняя, в какой именно субъект отправится Путин.

В последний раз президент был в Мурманске в 2014 году, когда участвовал в праздновании Дня Военно-морского флота в Североморске, уточняет ТАСС. В предыдущий раз Путин совершал поездку в регион в конце июня, когда посетил Дагестан.

Там президент встретился с главой республики Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль публиковал видео, на котором глава государства подходил к толпе жителей и общался с людьми. В Дербенте Путин также посетил Джума-мечеть по случаю праздника Курбан-байрам. Вместе с ним были Меликов и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Теги
Персоны
Владимир Путин Мурманск
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин продлил действие ответных мер на санкции до конца 2025 года
Политика
Путин напомнил, как спорил с главой Минтранса из-за западных самолетов
Бизнес
Путин заявил о «чудесах выдержки» при продлении зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter