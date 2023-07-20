Путин впервые с 2014 года посетил Мурманск

Владимир Путин (слева) (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Владимир Путин прилетел в Мурманск, сообщает агентство ТАСС.

О том, что глава государства совершит поездку в один из регионов, ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом не уточняя, в какой именно субъект отправится Путин.

В последний раз президент был в Мурманске в 2014 году, когда участвовал в праздновании Дня Военно-морского флота в Североморске, уточняет ТАСС. В предыдущий раз Путин совершал поездку в регион в конце июня, когда посетил Дагестан.

Там президент встретился с главой республики Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль публиковал видео, на котором глава государства подходил к толпе жителей и общался с людьми. В Дербенте Путин также посетил Джума-мечеть по случаю праздника Курбан-байрам. Вместе с ним были Меликов и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.