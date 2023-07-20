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В Москве арестовали мужчину, который попытался поджечь Мавзолей Ленина

Таганский суд: попытавшегося поджечь Мавзолей Ленина мужчину заключили под стражу
Константин Страчуков
Константин Страчуков (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мужчину, попытавшегося поджечь Мавзолей Ленина, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Таганским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу К.С. Страчукову», — говорится в сообщении пресс-службы. Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Жителя Читы задержали у Мавзолея Ленина поздно вечером 17 июля, у него обнаружили коктейль Молотова. Он пытался поджечь здание накануне своего дня рождения, сообщал телеграм-канал Mash. Бутылка с зажигательной смесью разбилась о брусчатку и вспыхнула, но огонь сразу потушили.

В феврале на Красной площади задержали пьяного 42-летнего сборщика мебели, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея.

Теги
Мавзолей Ленина Таганский суд Москвы хулиганство
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