В Москве арестовали мужчину, который попытался поджечь Мавзолей Ленина

Константин Страчуков (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мужчину, попытавшегося поджечь Мавзолей Ленина, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Таганским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу К.С. Страчукову», — говорится в сообщении пресс-службы. Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Жителя Читы задержали у Мавзолея Ленина поздно вечером 17 июля, у него обнаружили коктейль Молотова. Он пытался поджечь здание накануне своего дня рождения, сообщал телеграм-канал Mash. Бутылка с зажигательной смесью разбилась о брусчатку и вспыхнула, но огонь сразу потушили.

В феврале на Красной площади задержали пьяного 42-летнего сборщика мебели, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея.