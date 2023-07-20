СБУ объявила о задержании «правой руки» Кирилла Стремоусова

Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогера, который был «правой рукой» погибшего в 2022 году замглавы временной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом СБУ сообщила в своем телеграм-канале.

«Фигурантом является пророссийский блогер из Николаевщины», — говорится в сообщении службы. По данным СБУ, задержанный и Стремоусов «вместе организовывали» массовые акции, направленные на «расшатывание внутриполитической ситуации в регионе» в пользу России.

СБУ уточняет, что для распространения контента блогер использовал свои страницы и каналы в YouTube, Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). «На этих интернет-ресурсах он отрицал существование украинской государственности и украинского народа», — отмечается в сообщении.

Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске в Николаевской области были «обнаружены ноутбук и пять мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности», а также изъята «должностная инструкция информагентства Стремоусова», где ранее работал фигурант.

Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября 2022 года, ему было 45 лет. Авария произошла под Геническом.