SCMP узнала о визите главы дипломатии ЕС в Китай после двух переносов

Жозеп Боррель (Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал «предварительное» согласие на посещение Китая после встречи с китайским дипломатом Ван И в Джакарте. При этом Боррелю «не дали гарантий», что он встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом, которого не видели на публике уже несколько недель. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на анонимный источник ЕС.

В то же время другой источник издания указал, что Боррелю не дали гарантий, что у него будет встреча именно с Цинь Ганом.

Министерство иностранных дел Китая хранит молчание о ситуации с Цинь Ганом. Bloomberg обратил внимание, что согласно данным веб-сайта Министерства иностранных дел Китая, последние действия Циня были зарегистрированы 25 июня, когда он встречался с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко в Пекине, чтобы обсудить китайско-российские отношения.

Поездка Борреля в Китай в этом году срывалась уже дважды, сначала из-за того, что он заболел коронавирусом, а затем из-за внезапного отсутствия министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Цель визита Борреля — проведение ежегодного «стратегического диалога», который необходим в преддверии саммита ЕС-Китай. «Сторона ЕС должна… прояснить позицию стратегического партнерства между двумя сторонами и способствовать развитию отношений между Китаем и ЕС», — цитирует Министерство иностранных дел Китая слова Вана, обращенные к Боррелю на съезде АСЕАН в Джакарте на прошлой неделе.