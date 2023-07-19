Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву на лечение

Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву

Фото: Национальный антитеррористический комитет России

Девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мост, отправят в Москву для продолжения лечения, сообщили в Минздраве.

«Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении», — говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал состояние пострадавшей стабильным. «Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края», — добавил он.

17 июля Национальный антитеррористический комитет России сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

Пострадавшая девочка была в легковой машине, которая во время атаки находилась на мосту. Ее родители погибли, а саму ее госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

