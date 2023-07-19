Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву
Девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мост, отправят в Москву для продолжения лечения, сообщили в Минздраве.
«Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении», — говорится в сообщении.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал состояние пострадавшей стабильным. «Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края», — добавил он.
17 июля Национальный антитеррористический комитет России сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).
Пострадавшая девочка была в легковой машине, которая во время атаки находилась на мосту. Ее родители погибли, а саму ее госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.