Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 18:26
Росфинмониторинг начнет контролировать продажи слитков и монет Финансы, 19:50
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 19:48
Теннисиста Зверева вновь обвинили в домашнем насилии над бывшей девушкой Спорт, 19:43
NBC узнал детали расследования против Трампа по делу о штурме Капитолия Политика, 19:41
Аксенов доложил Путину о взрыве части снарядов после пожара на полигоне Политика, 19:31
В ЮАР объяснили выбор формата участия Путина в саммите БРИКС Политика, 19:31
В «Росэнергоатоме» оценили риск теракта на ЗАЭС на семь баллов из десяти Политика, 19:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд взыскал ₽40 млрд с банкира Ильи Клигмана Финансы, 19:25
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
В Минфине назвали список стран — участниц валютных торгов в России Финансы, 19:08
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
Риелторы зафиксировали скачок спроса на аренду жилья в Москве Недвижимость, 18:49
Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву Общество, 18:49
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву

Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку перевезут в Москву на лечение
Фото: Национальный антитеррористический комитет России
Фото: Национальный антитеррористический комитет России

Девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мост, отправят в Москву для продолжения лечения, сообщили в Минздраве.

«Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении», — говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал состояние пострадавшей стабильным. «Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края», — добавил он.

17 июля Национальный антитеррористический комитет России сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

Пострадавшая девочка была в легковой машине, которая во время атаки находилась на мосту. Ее родители погибли, а саму ее госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.
 

Теги
Крымский мост Крым теракт лечение Минздрав
Материалы по теме
В Крыму оценили долю отмененных после атаки на мост броней в отелях
Политика
В Крыму объяснили эвакуацию после взрывов на полигоне перестраховкой
Политика
Госдеп опроверг причастность к взрыву на Крымском мосту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter