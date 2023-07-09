В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим
Мужчина, ехавший на скутере, открыл стрельбу по прохожим в нескольких районах Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
В результате стрельбы погиб 87-летний прохожий. Еще три человека получили ранения. Задержан 25-летний подозреваемый.
«Видео произошедшего показывает, что нападавший ни на кого не целится, ни за кем не следит. Он едет на своем скутере и беспорядочно стреляет в людей», — сообщил помощник начальника бюро расследований полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни.
Стрелявший передвигался на скутере без номеров. По данным полиции, он беспорядочно стрелял вокруг и попал в людей «случайно».
В начале июля стрельба произошла в городе Сисак в центральной Хорватии. При стрельбе погибла 45-летняя женщина, четыре человека получили ранения. Стрелявшего задержали.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир