Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке, есть один погибший

В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим

Мужчина, ехавший на скутере, открыл стрельбу по прохожим в нескольких районах Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

В результате стрельбы погиб 87-летний прохожий. Еще три человека получили ранения. Задержан 25-летний подозреваемый.

«Видео произошедшего показывает, что нападавший ни на кого не целится, ни за кем не следит. Он едет на своем скутере и беспорядочно стреляет в людей», — сообщил помощник начальника бюро расследований полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни.

Стрелявший передвигался на скутере без номеров. По данным полиции, он беспорядочно стрелял вокруг и попал в людей «случайно».

В начале июля стрельба произошла в городе Сисак в центральной Хорватии. При стрельбе погибла 45-летняя женщина, четыре человека получили ранения. Стрелявшего задержали.