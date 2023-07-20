WhatsApp восстановил работу после сбоя

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) восстановил работу после сбоя, на который жаловались пользователи в разных странах.

«Мы снова здесь, приятного общения!», — говорится в сообщении сервиса в соцсети Threads.

Жалобы на неполадки начали появляться около часа назад (в 23:20 19 июля по мск) на сервисе Downdetector и в Twitter, они были связаны с отправкой и получением сообщений, а также работой приложения и сайта. С проблемами столкнулись пользователи из России, США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции, Канады и других стран.

WhatsApp не заблокирован в России, в отличие от соцсетей Facebook и Instagram, которые также принадлежат Meta. После признания компании экстремистской в стране представителей власти начали переводить с иностранных на отечественные мессенджеры. Губернаторам, в частности, рекомендовали использовать автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС).