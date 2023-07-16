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Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями и грузовиком под Пермью

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с двумя автомобилями и грузовиком в Пермском крае
Фото: zhest_perm / VK
Фото: zhest_perm / VK

ДТП с участием грузовика, мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Большесосновском районе Пермского края, погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Авария произошла около 14:45 мск на трассе между селами Большая Соснова и Частые. Колесо грузовика получило повреждения, и его водитель выехал на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с автомобилями Chery, Lada и мотоциклом. По информации «112», у грузовика лопнуло колесо.

В результате аварии водитель и три пассажира одной из легковых машин погибли, также скончался водитель мотоцикла. Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла госпитализировали. Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, двое из пяти погибших — дети.

МВД начало проверку по факту произошедшего. Проверку также инициировала прокуратура. По информации ведомства, авария произошла на трассе между селами Большая Соснова и Чернушка.

Ранее, 15 июля, на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе Московской области грузовик протаранил 15 легковых автомобилей. Авария произошла на 19-м км Минского шоссе. Причиной стала техническая неисправность грузовика. В результате пострадали три человека, их госпитализировали.

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