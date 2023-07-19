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Годовая инфляция за неделю повысилась до 3,15%

Росстат: инфляция с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Инфляция в России за период с 11 по 17 июля 2023 года составила 0,18%, следует из данных Росстата. С 4 по 10 июля наблюдалась инфляция на уровне 0,14%.

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,38%, с начала года — на 3,15%.

Из товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага — на 0,3%, стиральные порошки — на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и спички — на 0,1%. Помимо этого, цены на телевизоры выросли на 1,4% и смартфоны — на 0,5%,

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2%. Выросли также тарифы на общественный транспорт: на проезд в трамвае в среднем по стране увеличились на 0,4%, городском автобусе — на 0,3%, троллейбусе — на 0,1%.

В июне потребительские цены выросли на 0,37% к предыдущему месяцу (против 0,31% в мае к апрелю), а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,25% (против 2,51% в мае), сообщали в Росстате. В июне также ускорилось ослабление рубля.

Ускорение инфляции в прошлом месяце было обусловлено ростом цен на товары (плюс 0,2% к маю — в основном за счет удорожания непродовольственных товаров). Цены на услуги в июне выросли на 0,83%, замедлившись по сравнению с майским ростом (1,13% по сравнению с апрелем).

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За прошедший год потребительские цены в России выросли на 11,94%, сообщал Росстат в январе текущего года. Больше всего за год подорожали моющие средства и электротовары.

В 2023 году Министерство экономического развития прогнозировало существенное замедление инфляции. По словам главы ведомства Максима Решетникова, ожидается, что во втором квартале года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».

В прогнозе социально-экономического развития Минэка на текущий год говорится, что по его итогам ожидается инфляция на уровне 5,3%. В 2024–2025 годах предполагается, что темпы роста цен будут на уровне 4%.

Теги
Инфляция Минэкономразвития цены
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