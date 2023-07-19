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В Крыму оценили долю отмененных после атаки на мост броней в отелях

Глава парламента Крыма Константинов: туристы отменили не более 10% броней на отдых
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Туристы отменили до 10% броней на отдых в Крыму, сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10% от общего объема ранее забронированных туров», — написал он в телеграм-канале.

Константинов отметил, что наибольшее количество аннулированных броней в Керчи — 20,7%. В соседней Феодосии, напротив, из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования тура.

В Бахчисарайском районе аннулирована брóня на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга в одной из детских здравниц. «Но при этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней», — подчеркнул Константинов.

«Конечно, в сложившейся ситуации каждый вправе сам решать, ехать или не ехать в Крым. Но тем, кто выберет для отдыха наш полуостров, мы будем рады и сделаем все возможное для их комфортного и разнообразного отдыха», — пообещал он.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), его атаковали украинские надводные беспилотники. Погибли два человека, пострадала девочка-подросток. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Движение автомобилей и поездов по мосту приостанавливали. Поездам разрешили проезжать по мосту после 9:00. Движение автомобилей по неповрежденной полосе Крымского моста открыли вечером 17 июля.

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе между Керчью и Симферополем. Из-за пожара перекрыли трассу «Таврида» на участке с 118-го по 130-й километр. Кроме того, Аксенов объявил о временной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, находящихся поблизости от полигона, — более 2 тыс. человек.

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