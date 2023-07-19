Власти Крыма создали оперативный штаб из-за пожара на полигоне

Аксенов: после пожара на полигоне в Крыму создан оперативный штаб

В Крыму создан оперативный штаб в связи с пожаром на военном полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более 2 тыс. человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — рассказал губернатор.

Советник Аксенова Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что оперативный штаб возглавил сам глава региона.

Из-за пожара перекрыта часть трассы «Таврида» в обоих направлениях. Оперштаб Крыма рекомендует уходить на старую дорогу в районе Первомайского и возвращаться на «Тавриду» за Феодосией. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.

Кировский район находится на середине пути между Керчью и Симферополем. По данным телеграм-канала Mash, загорелся склад боеприпасов в районе села Алексеевка. Со ссылкой на местных жителей канал пишет о звуках взрывов на месте пожара.