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Путин заявил, что Россия исчерпала лимит революций еще в XX веке

Путин: лимит на революции в России исчерпан в прошлом веке

Путин заявил, что Россия исчерпала лимит революций еще в XX веке
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В России лимит на революции исчерпан еще в XX веке, заявил президент страны Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Так он отреагировал на упоминание туристического слета «Маевка», который проходил с 10 по 14 мая в Пятигорске. «Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции», — сказал Путин, отметив, что это название его «настораживает».

В Российской империи маевкой называлось нелегальное собрание революционно настроенных рабочих, устраиваемое за городом 1 мая. Изначально маевки были связаны со встречей весны.

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», — подчеркнул Путин.

В 2021 году он уже говорил о том, что лимит на революции в России был исчерпан в XX веке. «Мы революций больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», — отвечал он на вопрос о том, что необходимо для прекращения уголовного дела против оппозиционного политика Алексея Навального.

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