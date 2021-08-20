Путин заявил об исчерпанном Россией лимите на революции

Россия исчерпала свой лимит на революции еще в XX веке. Об этом президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке. Мы революций больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», — подчеркнул Путин.

Так президент ответил на вопрос журналиста о том, что необходимо для прекращения преследования в России оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников.

К решениям судебных властей России нужно относиться с уважением, добавил Путин и напомнил, что «упомянутый фигурант» осужден не за политическую деятельность, а за криминальное правонарушение.