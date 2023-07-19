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Бар в Петербурге обыскали и опечатали по делу о мошенничестве

Полицейские опечатали бар «Департамент» в Петербурге по делу о мошенничестве

Бар в Петербурге обыскали и опечатали по делу о мошенничестве
Video

Петербургские полицейские пришли в бар на улице Ломоносова, сообщает МВД. В заведении провели обыск, после чего помещение опечатали. «Фонтанка» уточнила, что речь идет о заведении под названием «Департамент».

Как рассказали в МВД, полиция пришла с проверкой после того, как в правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель из Вологды. Он рассказал, что вечером с сестрой они зашли отдохнуть в ночной клуб, после чего обнаружили, что с их карт было списано 65 тыс. руб.

В ходе расследования полицейскими были установлены и другие потерпевшие. Так, еще один мужчина лишился более 118 тыс. руб., «проведя время с двумя малознакомыми девушками», которые и привели его в заведение. По предварительным данным, он оплатил один заказ дважды, так как ему сказали, что в первый раз оплата картой не прошла. Аналогичная ситуация произошла также с жителем Коломны — с его счета списали 98 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела. Администратора бара, 21-летнюю жительницу Мурино, задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Помимо этого, в качестве свидетелей допросили и отпустили под обязательство о явке бармена и трех девушек, которые помогали администратору.

В апреле сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета провели рейды по барам в центре Санкт-Петербурга. Как пишет «Фонтанка», силовики пришли в бары «Центральная станция», Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», Rhino Bar и другие. В СК пояснили, что следственные действия проходили в рамках дела по ч. 1 ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).

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Теги
Санкт-Петербург мошенничество полиция обыски бар
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