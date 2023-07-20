Ракова объявила о расширении психологической помощи онкобольным в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве расширили психологическую помощь для пациентов с онкологией офлайн. Теперь сессии с терапевтами доступны в семи центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее терапевты в тестовом формате работали в трех центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы.

«Пилотный проект показал востребованность — за год было проведено порядка 2000 консультаций. Теперь мы расширяем этот проект. Московская служба онкопсихологов приступила к работе еще в четырех центрах», — подчеркнула вицэ-мэр. Очные сессии доступны в том числе в «Коммунарке», Городской клинической больнице имени Боткина, Московской городской онкологической больнице № 62.

По словам Раковой, пациенты с онкологическими заболеваниями также смогут обращаться к психологу онлайн — с помощью телемедицины. «Мы запустили новый пилот — телемедицинскую линию с онкопсихологами для пациентов. Посетить консультацию можно в онлайн-формате, а вся история обращений останется доступна в личном кабинете», — рассказала вице-мэр.

Записаться на сессию онлайн можно через сайт Московской службы психологической помощи или приложение «Психология для жизни». В режиме онлайн можно подобрать специалиста по отзывам и рейтингу, общаться с психологом в чате, выполнять домашние задания и обмениваться документами, пояснила заммэра. Другой вариант — очная запись через Центр амбулаторной онкологической помощи или по телефону горячей линии.

«Нередко человек, который столкнулся с онкодиагнозом, замыкается в себе. Это не значит, что ему не хочется поделиться, вовсе нет. Он бережет своих близких и поэтому просто не может честно рассказать о своих эмоциях, страхах, ведь родные порой переживают даже больше пациента. Мы понимаем, что в таких случаях необходимы люди, к которым можно прийти и честно, искренне не скрываясь и не опасаясь рассказать о своей боли, поделиться переживаниями», — пояснила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

Также в Москве появилась психотерапевтическая группа поддержки «Равный равному», где проводят встречи для людей с онкологией. Занятия проходят в симуляционном центре обучения профессиональному уходу. Встречи курируют люди, которые сами перенесли заболевание и успешно справились с ним, при этом каждый участник может делиться опытом, трудностями, проблемами и победами, рассказала Анастасия Ракова.

Для тех, кто тоже хочет стать куратором встреч «Равный равному», откроются специальные школы. После обучения также будет возможность стать наставником для участников группы, отметила Анастасия Ракова.