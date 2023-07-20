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Ракова объявила о расширении психологической помощи онкобольным в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве расширили психологическую помощь для пациентов с онкологией офлайн. Теперь сессии с терапевтами доступны в семи центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее терапевты в тестовом формате работали в трех центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы.

«Пилотный проект показал востребованность — за год было проведено порядка 2000 консультаций. Теперь мы расширяем этот проект. Московская служба онкопсихологов приступила к работе еще в четырех центрах», — подчеркнула вицэ-мэр. Очные сессии доступны в том числе в «Коммунарке», Городской клинической больнице имени Боткина, Московской городской онкологической больнице № 62.

По словам Раковой, пациенты с онкологическими заболеваниями также смогут обращаться к психологу онлайн — с помощью телемедицины. «Мы запустили новый пилот — телемедицинскую линию с онкопсихологами для пациентов. Посетить консультацию можно в онлайн-формате, а вся история обращений останется доступна в личном кабинете», — рассказала вице-мэр.

Записаться на сессию онлайн можно через сайт Московской службы психологической помощи или приложение «Психология для жизни». В режиме онлайн можно подобрать специалиста по отзывам и рейтингу, общаться с психологом в чате, выполнять домашние задания и обмениваться документами, пояснила заммэра. Другой вариант — очная запись через Центр амбулаторной онкологической помощи или по телефону горячей линии.

«Нередко человек, который столкнулся с онкодиагнозом, замыкается в себе. Это не значит, что ему не хочется поделиться, вовсе нет. Он бережет своих близких и поэтому просто не может честно рассказать о своих эмоциях, страхах, ведь родные порой переживают даже больше пациента. Мы понимаем, что в таких случаях необходимы люди, к которым можно прийти и честно, искренне не скрываясь и не опасаясь рассказать о своей боли, поделиться переживаниями», — пояснила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

Также в Москве появилась психотерапевтическая группа поддержки «Равный равному», где проводят встречи для людей с онкологией. Занятия проходят в симуляционном центре обучения профессиональному уходу. Встречи курируют люди, которые сами перенесли заболевание и успешно справились с ним, при этом каждый участник может делиться опытом, трудностями, проблемами и победами, рассказала Анастасия Ракова.

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Для тех, кто тоже хочет стать куратором встреч «Равный равному», откроются специальные школы. После обучения также будет возможность стать наставником для участников группы, отметила Анастасия Ракова.

Теги
здравоохранение онкология Анастасия Ракова психологическая помощь
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