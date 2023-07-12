Ракова рассказала о старте образовательных занятий в Симуляционном центре

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В столичном Симуляционном центре начались занятия по профессиональному уходу. Для слушателей доступны 16 образовательных программ: от получения профессии «Сиделка» до тематических тренингов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, город заботится о том, чтобы каждый москвич, нуждающийся в помощи, мог ее получить. А некоторым жителям столицы в силу возраста или особенностей здоровья требуется постоянный уход.

«Важно, чтобы и стационарный, и надомный уход, и самостоятельная забота близких были профессиональными и безопасными, подходящими каждому отдельному человеку», — подчеркнула Ракова.

С этой целью глава города Сергей Собянин открыл в столице первый в России специализированный образовательный комплекс, предназначенный для обучения практическим навыкам профессионального ухода.

«Образовательные программы центра создавались с учетом индивидуальных потребностей слушателей, — уточнила заммэра. — Это значит, что каждый человек обучается именно тем навыкам, которые ему необходимы».

Всего, по словам Анастасии Раковой, на данный момент в Симуляционном центре доступны 16 образовательных программ. При этом получить полный комплекс компетенций в рамках профессионального обучения могут не только специалисты системы соцзащиты, но и обычные горожане. Для них разработаны тренинги продолжительностью от восьми до 16 часов, из которых можно составить модульную программу обучения. На бесплатное обучение в центре москвичей, близкие родственники которых недавно выписались из больницы и нуждаются в уходе, направляют социальные координаторы.

По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксаны Шалыгиной, Симуляционный центр — это уникальная площадка для обучения профессиональному уходу.

«Здесь воссозданы реальные условия для ухода за пожилыми и людьми с ментальными особенностями, нуждающимися в круглосуточной поддержке по тематическим зонам: «движение», «гигиена», «забота», «безопасность» и «уважение», — подчеркнула Шалыгина. — В центре все обустроено таким образом, чтобы слушатели не только получали теоретические знания, но и максимально отрабатывали все навыки на практике».

Замруководителя департамента соцзащиты уточнила, что на занятиях тренеры по уходу научат подбирать технические средства реабилитации, адаптировать пространство и делать его безопасным, правильно кормить, перекладывать, проводить гигиенические процедуры малоподвижному человеку, оказывать первую помощь, сохранять собственное здоровье, ухаживая за маломобильным человеком. Самое современное оборудование позволяет до автоматизма отработать навыки, необходимые для помощи маломобильным людям.

Программа профессионального обучения «Сиделка», рассчитанная на социальных работников, сиделок и младший медицинский персонал городской системы соцзащиты, составляет 144 часа. Кроме того, в Центре разработаны программы повышения квалификации по основным компетенциям, что позволяет повышать качество предоставления ухода, делая заботу о москвичах более адресной, комфортной, построенной на уважении и безопасности.