SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту с очередную партию 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом компания SpaceX сообщила в своем Twitter.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:50 по Москве.

Изначально запуск должен был состояться 14 июля. Однако он был перенесен, причина переноса не сообщалась. Обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 40 секунд до старта.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

SpaceX регулярно проводит миссии по запуску мини-спутников Starlink на орбиту. Предыдущий запуск был осуществлен 12 июня. Тогда на Falcon 9 запустили партию из 52 спутников.