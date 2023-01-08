Посол Эритреи заявил о потере Западом влияния в Африке

Несколько африканских стран считают, что с потерей США и Францией «господства» на континенте государствам Африки стало «дышать свободно», заявил посол Эритреи в России Петрос Цеггай в интервью «РИА Новости».

«Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», — сказал посол.

Как отметил дипломат, труднее всего приходится бывшим французским колониям, поскольку «колониальное отношение» к ним сохраняется. Но, сказал Цеггай, «молодежь требует иного отношения» и «следующее поколение», в частности, не будет соглашаться с тем, что страны Африки, получившие независимость, должны держать свои вклады в банках Франции.

Французскими колониями на континенте были Алжир, Тунис, Марокко, Кот-д-Ивуар, Бенин, Чад, Республика Конго и другие страны.

Эритрея находится на востоке Африки, на берегу Красного моря. После начала спецоперации на Украине страна не раз выступала в ООН в поддержку России. Например, в начале марта она выступила против принятия Генеральной Ассамблеей резолюции об осуждении специальной военной операции на Украине; в апреле — против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН.