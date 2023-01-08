Посол Эритреи заявил о потере Западом влияния в Африке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Где хранить елочные игрушки: 10 необычных идей Недвижимость, 09:25
Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера Общество, 09:21
В ЛНР завершили ремонт на газопроводе после взрыва Общество, 09:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Весь год за 12 минут: главные мировые события — 2022 в заголовках РБК Политика, 09:00
Кисида назвал «ужасной» ситуацию в Европе из-за надежд на дешевое топливо Политика, 08:53
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
SCMP узнала о смерти десятков ведущих ученых-инженеров КНР из-за COVID-19 Общество, 08:51
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:46
Посол Эритреи заявил о потере Западом влияния в Африке Политика, 08:40
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 08:12
Почти половина россиян признались, что им снится работа Общество, 08:00
Клишас предложил «уйти из власти» игнорирующим Конституцию политикам Политика, 07:55
В Перми самолет «Победы» застрял в сугробе при попытке взлета. Видео Общество, 07:50
Политика ,  
0 

Посол Эритреи заявил о потере Западом влияния в Африке

Посол Эритреи в России Петро Цеггай: Запад теряет свое влияние в Африке

Несколько африканских стран считают, что с потерей США и Францией «господства» на континенте государствам Африки стало «дышать свободно», заявил посол Эритреи в России Петрос Цеггай в интервью «РИА Новости».

«Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», — сказал посол.

Как отметил дипломат, труднее всего приходится бывшим французским колониям, поскольку «колониальное отношение» к ним сохраняется. Но, сказал Цеггай, «молодежь требует иного отношения» и «следующее поколение», в частности, не будет соглашаться с тем, что страны Африки, получившие независимость, должны держать свои вклады в банках Франции.

Французскими колониями на континенте были Алжир, Тунис, Марокко, Кот-д-Ивуар, Бенин, Чад, Республика Конго и другие страны.

Эритрея находится на востоке Африки, на берегу Красного моря. После начала спецоперации на Украине страна не раз выступала в ООН в поддержку России. Например, в начале марта она выступила против принятия Генеральной Ассамблеей резолюции об осуждении специальной военной операции на Украине; в апреле — против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН.

Теги
Африка Запад политическое влияние
Материалы по теме
Посол Анголы заявил об интересе Запада к ресурсам из Африки
Экономика
Посол Кении ответил на слова Борреля про знания жителей Африки о России
Политика
Путин заявил о готовности России помочь странам Африки сельхозпродукцией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter