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ТАСС узнал о применении в бою новейших танков «Армата»

ТАСС: группировка «Юг» применила новейшие танки «Армата» в боевых действиях

Группировка российских войск «Юг» применяла в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. «Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», — добавил он.

О том, что Вооруженные силы России начали применять танки «Армата» в зоне военной операции на Украине в апреле говорил источник «РИА Новости». По его словам, танки использовали для ударов по украинским позициям, в штурмовых действиях они не участвовали. Источник агентства отметил, что боевые машины оснастили дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

Особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина используется прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90 в составе тактического звена.

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ТАСС узнал о применении в бою новейших танков «Армата»
ТАСС узнал о применении в бою новейших танков «Армата»

Теги
танки «Армата» Южный военный округ
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