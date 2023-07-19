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У побережья Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Сальвадора

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находится в 45 км к юго-востоку от города Чирилагуа с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км. Министерство окружающей среды Сальвадора сообщило, что угрозы цунами нет.

По данным 20minutos, после землетрясения в некоторых районах Сальвадора пропали электричество и телефонная связь. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало. Землетрясение также ощущалось в Гондурасе и Никарагуа, которые имеют с Сальвадором общую береговую линию, сообщает AP.

16 июля землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски. Эпицентр находился в 106 км от города Сэнд-поинт. Очаг залегал на глубине 9,3 км.

Теги
землетрясение Сальвадор Тихий океан
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