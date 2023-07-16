У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

Фото: earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщает геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 106 км от города Сэнд-поинт на юго-западном побережье Аляски.

Эпицентр землетрясения находится на глубине 9,3 км. На южном побережье Аляски объявлена угроза цунами.

В начале июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Каспийском море у берегов Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 51 км к северо-востоку от города Хачмаз. В 90 км от эпицентра расположен российский Дербент.