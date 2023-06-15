Минобороны сообщило о сбитой в Сирии российским «Буком» авиабомбы Израиля

ЦПВС: два израильских истребителя нанесли удар четырьмя авиабомбами по объектам в Сирии

Два истребителя F-15 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях Дамаска в Сирии, следует из заявления заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Олега Гуринова, поступившего в РБК.

Удары наносились из воздушного пространства Голанских высот. «Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР (Сирийской арабской республики) из комплексов «Бук-М2Э» российского производства одна авиабомба была сбита», — говорится в сообщении.

В результате авиаудара были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет, добавил Гуринов.

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку по юго-западу Дамаска, сообщало агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, удары наносились со стороны Голанских высот. Сирийская ПВО сбила некоторые из запущенных Израилем ракет. В результате атаки один сирийский солдат получил серьезные ранения, также был нанесен материальный ущерб. Израильская сторона об ударе по Дамаску не сообщала.